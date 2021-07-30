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Через зіткнення потяга і вантажівки затримується ряд рейсів
|Суспільство | 30-07-2021, 09:02
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|Біля станції Решетилівка на регульованому переїзді сталось зіткнення поїзда та вантажного трейлера, що спричинило затримку ряду потягів у напрямку Харків – Київ – Харків.
Джерело: "Укрзалізниця" у Telegram
Деталі: Зазначається, що подія сталась о 2:51. Жертв немає, проте госпіталізовано чергову по залізничному переїзду.
На місці аварії працює команда залізничників, яка усуває наслідки пригоди.
Станом на 6:30 ранку затримуються наступні потяги:
№85 Новоолексіївка — Львів (затримка складає 3 години 35 хвилин);
№126 Київ — Костянтинівка (затримка складає 2 години 20 хвилин);
№17 Харків — Ужгород (затримка складає 1 годину 40 хвилин);
№138 Хмельницький — Лисичанськ(затримка складає 1 годину 30 хвилин);
№10 Маріуполь — Київ (затримка складає 1 годину 40 хвилин);
№11 Новоолексіївка — Київ (затримка складає 1 годину 15 хвилин);
№41 Дніпро — Трускавець (затримка складає 1 годину 10 хвилин).
Рух біля місця аварії відновлено по парній колії.
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