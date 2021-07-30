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Понад 8 мільйонів гривень сплачено до державного бюджету з початку року акцизного податку з ввезених на митну територію України
|Суспільство | 30-07-2021, 12:04
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У січні-червні 2021 року надходження до загального фонду державного бюджету акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів становлять 8,4 млн гривень. Зокрема, у червні 2021 року до державного бюджету надійшло 0,06 млн гривень.
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