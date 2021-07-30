100 ЄВРО ХАБАРЯ ЗАПРОПОНУВАВ РУМУН ПРИКОРДОННИКАМ, ЩОБ ПОТРАПИТИ В УКРАЇНУ Суспільство | 30-07-2021, 12:19 0 68



Учора в пункті пропуску «Краківець» на в’їзд в Україну слідував громадянин Румунії, під час проходження прикордонного контролю відносно даного громадянина відбулось спрацювання однієї з баз даних, щодо заборони в’їзду в Україну. Але 59 річний іноземець вирішив по іншому «вирішити питання» запропонувавши прикордоннику неправомірну винагороду у розмірі 100 євро за безперешкодний його пропуску його через державний кордон.

Проте отримав від прикордонника категоричну відмову на протизаконну пропозицію. Про виявлення ознак злочину передбаченого ч. 1 статті 369 ККУ «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі» військовослужбовці проінформували співробітників поліції.



Загалом, впродовж 2021 року прикордонники Львівського загону 370 разів відмовились від неправомірних грошових винагород на загальну суму 380 доларів, 3 550 євро, 67 тисяч гривень та 4 200 злотих.



Держприкордонслужба вкотре звертає увагу громадян, що пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди прикордоннику – це злочини, за який передбачена кримінальна відповідальність.

