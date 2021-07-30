За підробку миючих засобів перед судом постане організована група з міжрегіональними зв’язками Суспільство | 30-07-2021, 15:17 0 39











Прокурорами Львівської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох членів організованої групи з міжрегіональними зв’язками за фактами незаконного використання знаків для товарів і послуг, що заподіяло шкоду у особливо великому розмірі (ч. 3 ст. 229 КК України).



Досудовим розслідуванням встановлено, що мешканці Рівненської та Львівської областей незаконно використовували знаки для товарів і послуг з метою отримання прибутків від реалізації контрафактної продукції у вигляді миючих засобів для побутових потреб.



У ході проведених обшуків було виявлено підпільний цех у Рівному, де виготовлявся підроблена продукція, рулони з етикетками, картонні коробки з незаконним використанням знаку для товарів та послуг, а також склад в одному із районів Львівської області, де зберігалось близько 900 одиниць готової продукції, заздалегідь приготовленої для збуту мешканцям Львівщини.



Відтак, правовласнику знаку було заподіяно матеріальну шкоду на суму понад 1,4 млн грн.



Досудове розслідування здійснювали слідчі Слідчого управління Головного управління Національної поліції Львівської області, за оперативного супроводу Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України.



Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.







Відділ інформаційної політики



Львівської обласної прокуратури