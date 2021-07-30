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Хабарі за виготовлення закордонних паспортів – підозрювану взяли під варту
|Суспільство | 30-07-2021, 15:21
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За принципової позиції прокурорів Львівської обласної прокуратури суд розглянув клопотання про обрання запобіжного заходу, визнав підозру обґрунтованою та обрав фігурантці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі 68 тис грн.
Як ми писали раніше (https://lviv.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=300655), начальниця відділу одного із центрів оформлення документів ЛМУ ГУ ДМС у Львівській області організувала систематичне вимагання у громадян України неправомірної вигоди за прискорення та безперешкодне виготовлення паспортів для виїзду за кордон.
Після одержання чергової суми неправомірної вигоди у розмірі 3 тис грн, жінку затримано в порядку ст.208 КПК України. Загалом задокументовано отримання фігуранткою 8 тис грн неправомірної вигоди.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Слідчого управління Головного управління Національної поліції Львівської області, за матеріалами Управління стратегічних розслідувань у Львівській області ДСР Нацполіції України.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Відділ інформаційної політики
Львівської обласної прокуратури
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