Хабарі за виготовлення закордонних паспортів – підозрювану взяли під варту Суспільство | 30-07-2021, 15:21 0 77



За принципової позиції прокурорів Львівської обласної прокуратури суд розглянув клопотання про обрання запобіжного заходу, визнав підозру обґрунтованою та обрав фігурантці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі 68 тис грн.



Як ми писали раніше (https://lviv.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=300655), начальниця відділу одного із центрів оформлення документів ЛМУ ГУ ДМС у Львівській області організувала систематичне вимагання у громадян України неправомірної вигоди за прискорення та безперешкодне виготовлення паспортів для виїзду за кордон.



Після одержання чергової суми неправомірної вигоди у розмірі 3 тис грн, жінку затримано в порядку ст.208 КПК України. Загалом задокументовано отримання фігуранткою 8 тис грн неправомірної вигоди.



Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Слідчого управління Головного управління Національної поліції Львівської області, за матеріалами Управління стратегічних розслідувань у Львівській області ДСР Нацполіції України.







Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.







Відділ інформаційної політики



Львівської обласної прокуратури