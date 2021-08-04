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Буревій забрав життя двох людей у Львові
|Суспільство | 02-08-2021, 08:40
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|Під час буревію у Стрийському парку Львова дерево впало на двох людей: хлопець та дівчина загинули на місці.
Джерело: Львівська міська рада
Деталі: Загиблому хлопцю було 20 років, дівчині – 18. На момент падіння дерева вони сиділи на лавці. Від отриманих травм чоловік та жінка загинули на місці.
Обставини події з’ясовують. На місці працюють всі служби.
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