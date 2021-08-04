Буревій забрав життя двох людей у Львові Суспільство | 02-08-2021, 08:40 0 179 Під час буревію у Стрийському парку Львова дерево впало на двох людей: хлопець та дівчина загинули на місці.



Джерело: Львівська міська рада



Деталі: Загиблому хлопцю було 20 років, дівчині – 18. На момент падіння дерева вони сиділи на лавці. Від отриманих травм чоловік та жінка загинули на місці.



Обставини події з’ясовують. На місці працюють всі служби.



