У Грузії стався землетрус Суспільство | 02-08-2021, 08:43 0 229 На півдні Грузії стався землетрус магнітудою 3,1 бали.



Джерело: "Эхо Кавказа" – проєкт Радіо Свобода



Деталі: За повідомленням Національного центру сейсмічного моніторингу, землетрус пройшов в регіоні Самцхе-Джавахеті на півдні Грузії.



Підземні поштовхи були зафіксовані о 21:09 за місцевим часом.



Гіпоцентр землетрусу знаходився на глубині в 9 кілометрів. Повідомлень про пошкодження чи постраждалих внаслідок стихійного лиха не надходило.



Нагадаємо:



У травні на півночі Грузії стався землетрус магнітудою майже 5, що вважається землетрусом середньої сили.

