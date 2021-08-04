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У Грузії стався землетрус
|Суспільство | 02-08-2021, 08:43
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|На півдні Грузії стався землетрус магнітудою 3,1 бали.
Джерело: "Эхо Кавказа" – проєкт Радіо Свобода
Деталі: За повідомленням Національного центру сейсмічного моніторингу, землетрус пройшов в регіоні Самцхе-Джавахеті на півдні Грузії.
Підземні поштовхи були зафіксовані о 21:09 за місцевим часом.
Гіпоцентр землетрусу знаходився на глубині в 9 кілометрів. Повідомлень про пошкодження чи постраждалих внаслідок стихійного лиха не надходило.
Нагадаємо:
У травні на півночі Грузії стався землетрус магнітудою майже 5, що вважається землетрусом середньої сили.
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