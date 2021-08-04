Під час стрілянини у Нью-Йорку троє людей загинули, 15 – постраждали Суспільство | 02-08-2021, 09:02 0 223 Трьох людей застрелили та ще 15 осіб постраждали під час стрілянини у Нью-Йорку.



Джерело: "Укрінформ"



Деталі: Масштабна стрілянина відбулась біля пральні в північній частині Квінзу. Начальник поліції міста розповів, що стрілки наблизились до натовпу та зробили серію пострілів. Після того вони сіли на скутери та зникли з місця події.



У той час інша група почала стріляти у відповідь. Поранення отримали щонайменше десять осіб, зокрема сім перехожих та троє стрілків.



Повідомляється, що всі нападники були у масках та светрах із капюшонами. Наразі їх розшукує поліція.



Поліція вказує, що троє з десяти поранених є представниками угруповання "Тринітаріос", створеного у Нью-Йорку домініканцями у 90-х роках.



Серед постраждалих є 58-річна жінка, яка дістала поранення в живіт та 78-річний чоловік, якому поранено живіт і руку.



Цієї ж ночі відбулись ще стрілянини. У них загинуло три особи.



Одного загиблого смертельно поранив у груди невідомий з автомобіля. Також 28-річний чоловік отримав шість смертельних вогнепальних поранень у спину. Ще один 32-річний потерпілий отримав від двох невідомих множинні вогнепальні поранення біля кав’ярні у Квінзі, після чого помер.