Ворог 4 рази порушив "тишу" – ООС Суспільство | 02-08-2021, 09:06 0 237 1 серпня російські окупанти чотири рази порушили режим припинення вогню, втрат немає.





Джерело: штаб ООС



Деталі: Біля Авдіївки збройні формування Російської Федерації обстрілювали українські позиції з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.



У напрямку Катеринівки окупанти відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.



Також неподалік Попасної ворог вів вогонь з підствольних гранатометів і стрілецької зброї.



Окрім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.



На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.



Бойових втрат внаслідок ворожого вогню серед українських військових немає.



Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ.



Станом на 7 годину ранку, 2 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.