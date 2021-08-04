Податкова амністія. Які активи можуть бути задекларовані? Суспільство | 02-08-2021, 13:14 0 189

Головне управління ДПС у Львівській області інформує, що 15 червня 2021 року Верховна Рада прийняла Закон “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження одноразового (спеціального) добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету” (далі - Закон), спрямований на легалізацію і детінізацію доходів і майна фізичних осіб, прихованих від оподаткування.



Закон визначає перелік та обсяг активів, які можуть бути задекларовані.



Так, декларуванню підлягатимуть валютні цінності (крім коштів у готівковій формі), цінні папери, рухоме і нерухоме майно, в тому числі об'єкти незавершеного будівництва, частки (паї) у майні юридичних осіб, розміщені як в Україні, так і закордоном, які були придбані до 1 січня 2021 року та які в момент їхнього отримання підлягали оподаткуванню в Україні, але з них не були сплачені податки і збори.



Тобто активи, набуті після 1 січня 2021 року, підлягають оподаткуванню у звичайному порядку - отримавши дохід з джерелом походження з України або за її межами, платник податку зобов'язаний наприкінці року подати декларацію і сплатити податок.



Натомість, не можуть бути об'єктами декларування готівкові кошти, а так само активи, набуті декларантом внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, а також активи декларанта, які знаходяться на рахунках фінансових установ та/або розташовані на території країни, визнаною державою - агресором чи мають джерело походження з такої країни.



При цьому, Законом чітко визначений перелік та обсяг активів, джерела набуття яких у разі невикористання фізичною особою права на подання добровільної декларації, вважаються такими, з яких повністю сплачено податки і збори відповідно до податкового законодавства, зокрема, в частині визначення вартості нерухомого майна. Серед них:



- квартири загальною площею, яка не перевищує 120 кв.м., або майнові права на таку квартиру;



- житлові будинки загальною площею, яка не перевищує 240 кв.м., або недобудовані будинки такої ж площі (за умови наявності права власності на земельну ділянку);



- нежитлові будівлі некомерційного призначення або недобудовані житлові будівлі некомерційного призначення площею до 60 кв.м.;



- земельні ділянки, розмір яких не перевищує норми безоплатної передачі, визначених Земельним кодексом України;



- один транспортний засіб особистого некомерційного використання, за винятком транспортного засобу, призначеного для перевезення 10 і більше осіб, легкового автомобіля з об'ємом двигуна не менше 3 тис. куб. см або середньоринковою вартістю понад 375 розмірів мінімальної зарплати, мотоцикла з об'ємом двигуна більше 800 куб. см, літака, гелікоптера, яхти і катера, право власності на який було зареєстровано на момент декларування;



- інші активи, сумарна вартість яких не перевищує 400 тис. грн.



Нарахування та сплата збору з спеціального добровільного декларування щодо таких активів не здійснюється.



Тобто якщо особа працювала неофіційно або отримувала зарплату «у конверті», але загальна сума її доходу не перевищила 400 тис. грн. або ж вона придбала квартиру площею до 120 кв.м. до 1 січня 2021 року, вона може утриматися від подання декларації. Навіть в такому разі, відповідні активи вважатимуться такими, з яких повністю сплачено податки і збори відповідно до податкового законодавства.



Водночас, звертаємо увагу, що подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації не є окремим спеціальним порядком офіційного визнання або підтвердження державою фактів виникнення, переходу або припинення прав на активи, щодо яких подається така одноразова (спеціальна) добровільна декларація.





