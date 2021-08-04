Наркоторговець із Самбора проведе за ґратами більше 6 років Суспільство | 03-08-2021, 09:09 0 108



Закінчено судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо 52-річного жителя Самбора, якого обвинувачували у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичних засобів, вчиненому повторно та незаконному зберіганні без мети збуту наркотичних засобів (ч.ч. 1,2 ст.307, ч. 1 ст.309 КК України).



Встановлено, що чоловік упродовж грудня 2020 року – травня 2021 року продавав жителям Самбірського району наркотичний засіб – субітекс. Окрім цього, з метою особистого вживання, обвинувачений зберігав за місцем свого проживання особливо небезпечний наркотики – канабіс.



Суд підтримав обґрунтовану позицію прокурорів Самбірської окружної прокуратури, визнав обвинуваченого винним та призначив покарання у виді позбавлення волі строком 6 років 6 місяців з конфіскацією майна.



Водночас зазначимо, що цьогоріч за принципової позиції прокурорів Самбірської окружної прокуратури у суді доведено вину трьох осіб за ч.ч. 1, 2 ст. 307 КК України (аналогічні факти). За результатами судового розгляду усім обвинуваченим призначено реальну міру покарання – позбавлення волі.







Відділ інформаційної політики



Львівської обласної прокуратури