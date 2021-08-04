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Японське міністерство публічно назвало імена порушників карантину
|Суспільство | 03-08-2021, 09:46
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|Міністерство охорони здоров'я Японії оприлюднило імена трьох японців, які порушили правила карантину після повернення з-за кордону.
Джерело: Reuters, Міністерство охорони здоров'я Японії
Деталі: Міністерство заявило, що троє названих осіб явно діяли, щоб уникнути контактів з владою після недавнього повернення з-за кордону.
Згідно з повідомленням, громадяни прибули минулого місяця з США та Південної Кореї.
Reuters пише, що це оголошення перше в своєму роді.
Японія просить всіх мандрівників з-за кордону, в тому числі своїх громадян, пройти карантин на два тижні, протягом яких їх просять використовувати додаток для відстежування місцезнаходження на смартфоні і повідомляти про стан свого здоров'я.
Нагадаємо: Наразі в Японії триває Олімпіада.
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