Японське міністерство публічно назвало імена порушників карантину Суспільство | 03-08-2021, 09:46 0 118 Міністерство охорони здоров'я Японії оприлюднило імена трьох японців, які порушили правила карантину після повернення з-за кордону.



Джерело: Reuters, Міністерство охорони здоров'я Японії



Деталі: Міністерство заявило, що троє названих осіб явно діяли, щоб уникнути контактів з владою після недавнього повернення з-за кордону.



Згідно з повідомленням, громадяни прибули минулого місяця з США та Південної Кореї.



Reuters пише, що це оголошення перше в своєму роді.



Японія просить всіх мандрівників з-за кордону, в тому числі своїх громадян, пройти карантин на два тижні, протягом яких їх просять використовувати додаток для відстежування місцезнаходження на смартфоні і повідомляти про стан свого здоров'я.



Нагадаємо: Наразі в Японії триває Олімпіада.