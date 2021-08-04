За добу в Україні додалося більше 800 хворих на COVID, 26 смертей Суспільство | 03-08-2021, 10:34 0 160 За добу 2 серпня 2021 року в Україні зафіксували 827 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.



Джерело: МОЗ



Деталі: З них 68 дітей та 26 медпрацівників.



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (198), Донецькій (65), Одеській (62), Дніпропетровській (53) та Харківській (49) областях.



Також за минулу добу госпіталізували 334 особи, померли 26 людей, одужали 533 особи



За добу було протестовано методом ПЛР – 19 946 осіб, методом ІФА – 8 229 осіб, експрес-тестами – 11 447 осіб.



За весь час пандемії в Україні: захворіли 2 254 361 особа, одужало 2 187 703 особи; померли – 52 981 людина.