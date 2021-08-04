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Податковими органами Львівщини погашено податкового боргу живими коштами на суму понад 112 млн гривень

Суспільство | 03-08-2021, 11:41Коментарів: 0 0 Переглядів: 122 122    
Податковими органами Львівщини погашено податкового боргу живими коштами на суму понад 112 млн гривень

Cтаном на 01.07.2021 сума податкового боргу до Зведеного бюджету за даними ІС склала майже 3 327 млн гривень.

З метою забезпечення скорочення податкового боргу податковими органами області у січні-червні поточного року вжито ряд заходів, в тому числі:

- описано майна в податкову заставу на суму понад 362 млн гривень;

- направлено 82 позови до суду щодо надання дозволу на погашення податкового боргу за рахунок готівкових (безготівкових коштів) на суму понад 192 млн грн стягнуто коштів в погашення податкового боргу з банківських рахунків майже 23 млн гривень;

- направлено 9 позови до суду щодо надання дозволу на погашення податкового боргу за рахунок заставленого майна боржника на суму 33,0 млн грн, надходження від реалізації заставленого майна – 0,6 млн гривень.

- направлено 63 позови до суду щодо звернення стягнення на активи боржників через ДВС на суму майже 7 млн грн стягнуто податкового боргу за виконавчими документами – понад 1 млн гривень.

В результаті цих та інших заходів протягом січня-червня 2021 року погашення податкового боргу живими коштами склало понад 112 млн грн (стягнення грошових коштів інкасовими дорученнями, реалізація майна боржників за рішенням судів, сплата розстрочених податків та самостійне погашення боргу, інше).
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