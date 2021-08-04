На Стрийщині виявлено ще один факт незаконного видобутку піщано-гравійної суміші Суспільство | 03-08-2021, 11:44 0 122





Прокурорами Стрийської окружної прокуратури виявлено факт незаконного видобутку поблизу села Любинці (Стрийський район) піщано-гравійної суміші в межах гирла річки Стрий (ч.2 ст.240 КК України).



У ході проведення огляду місця події, виявлено та вилучено вантажний автомобіль обладнаний маніпулятором (самонавантажувачем), яким проводились роботи по видобутку піщано-гравійної суміші у межах гирла річки.



Наразі вирішуються питання накладення арешту на вилучене майно. Встановлюються причетні особи.



Досудове розслідування здійснюють слідчі Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області.



Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 3 тисяч до 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до 3 років, або позбавленням волі на той самий строк.







Примітка: відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.







Відділ інформаційної політики



Львівської обласної прокуратури