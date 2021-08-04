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На Стрийщині виявлено ще один факт незаконного видобутку піщано-гравійної суміші
|Суспільство | 03-08-2021, 11:44
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Прокурорами Стрийської окружної прокуратури виявлено факт незаконного видобутку поблизу села Любинці (Стрийський район) піщано-гравійної суміші в межах гирла річки Стрий (ч.2 ст.240 КК України).
У ході проведення огляду місця події, виявлено та вилучено вантажний автомобіль обладнаний маніпулятором (самонавантажувачем), яким проводились роботи по видобутку піщано-гравійної суміші у межах гирла річки.
Наразі вирішуються питання накладення арешту на вилучене майно. Встановлюються причетні особи.
Досудове розслідування здійснюють слідчі Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 3 тисяч до 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до 3 років, або позбавленням волі на той самий строк.
Примітка: відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Відділ інформаційної політики
Львівської обласної прокуратури
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