США передали понад 110 мільйонів доз COVID-вакцин у 60 країн – Білий дім Суспільство | 04-08-2021, 01:51 0 24 Сполучені Штати передали понад 110 мільйонів доз вакцин проти COVID-19 більш ніж у 60 країн.





Джерело: Білий дім



Дослівно: "…Президент Байден оприлюднить ще одну важливу частину своєї стратегії подолання COVID-19 пандемія: припинення поширення вірусу за кордоном".



Деталі: У Білому домі повідомляють, що Байден оголосить про передачу понад 110 мільйонів доз вакцин проти COVID-19 більш ніж у 60 країн світу.



"За даними Організації Об'єднаних Націй, це більше, ніж надали всі інші країни, разом узяті, і це робить Штати світовим лідером з передачі вакцин", – ідеться в повідомленні.



Більшість цих вакцин передані в рамках програми COVAX.



У червні Байден зобов’язався передати щонайменше 80 мільйонів вакцин країнам в усьому світі.



Крім того, наприкінці місяця США передадуть півмільярда доз Pfizer 100 країнам з низьким рівнем доходів, – додають у Білому домі.



"Наша мета – врятувати життя", – запевняють в Адміністрації Байдена. І додають, що "Сполучені Штати не використовували і не будуть використовувати вакцини для отримання благ від інших країн".



США при передачі вакцин розглядають різні фактори, включаючи рівень захворюваності на COVID-19, смертність і госпіталізації; поточні показники вакцинації, а також здатність країни отримувати вакцини та робити щеплення.



Нагадаємо:



На початку червня США оголосили про надання Україні вакцин від коронавірусу.

США відправили в Україну 2 млн доз вакцини проти COVID-19 виробника Moderna.