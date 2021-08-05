На тлі нових випадків коронавірусу в Ухані тестують 11 мільйонів осіб Суспільство | 04-08-2021, 08:25 0 227 Китайська влада дала вказівку протестувати на Covid-19 11 мільйонів жителів Уханя.



Джерело: The Guardian



Деталі: В Ухані 11 мільйонів жителів будуть тестувати на тлі виявлення нових випадків коронавірусу, які пов’язують зі спалахом штаму Дельта.



У вівторок національна комісія охорони здоров’я повідомила про вісім нових випадків у місті Ухань, де вперше був виявлений COVID-19 і згодом поширився всім світом.



Із 8 нових випадків, виявлених у працівників- мігрантів, п’ять були безсимптомними.



Загалом 2 серпня в Китаї виявили 84 хворих на коронавірус.



Що передувало: Китайські міста розгорнули масове тестування мільйонів людей і ввели нові обмеження на поїздки через найбільший спалах коронавірусу в країні за кілька місяців.



Передісторія:



Пандемія вперше виникла в центральному китайському місті Ухань наприкінці 2019 року. Походження вірусу досі залишається предметом суперечок.

Команда ВООЗ пообіцяла зосередитися на тому, як коронавірус перейшов від тварин, які, як вважається, були кажанами, до людей.

У минулому році місія ВООЗ вивчала реакцію влади Китаю на вірус, а влітку інша місія заклала основу для майбутнього розслідування.