В Афганістані тривають криваві бої за Лашкаргах Суспільство | 04-08-2021, 08:28 0 249 В афганському місті Лашкаргах – столиці провінції Гільменд відбуваються запеклі бої.



Джерело: ВВС



Деталі: Афганський генерал попередив про руйнівні наслідки для безпеки у всьому світі, якщо "Талібан" візьме гору в боротьбі з урядовою армією.



Генерал Самі Садат командує групою урядових військ у південній провінції Гільменд, у столиці якої, місті Лашкаргах, зараз йдуть запеклі бої.



Талібам вдалося захопити декілька районів у центрі Лашкаргаха, однак генерал Садат висловив впевненість, що все місто їм взяти не вдасться.



На його думку, сил талібів недостатньо, щоб утримати захоплену місцевість, але вони постійно поповнюють сили за рахунок бойовиків з інших ісламістських угруповань.



Садат вважає, що їхні успіхи становлять загрозу за межами Афганістану: "Це зміцнить надії на мобілізацію у невеликих екстремістських угруповань в містах Європи та Америки і чинитиме руйнівний вплив на глобальну безпеку".



Наступ в провінції Гільменд – це частина масштабної операції талібів по всьому Афганістану.



Виведення американських військ з Афганістану помітно полегшило завдання талібам, а афганський президент Ашраф Гані поклав провину за погіршення військової ситуації в його країні на США.



Генерал Садат закликав мешканців Лашкаргаха якомога швидше залишити місто. У своєму зверненні він заявив, що армія не залишить в живих жодного таліба.



Мешканці Лашкаргаха живуть у постійному страху через обстріли з боку талібів, бомбардування афганської авіації та американські повітряні удари.



"Нас ані "Талібан" не жаліє, ані урядові війська, які не припиняють бомбардування. На дорогах лежать трупи. Ми не знаємо, хто це – таліби чи мирні жителі", – розповів один з місцевих афганців.



Інший житель міста повідомив: "Я не знаю, куди бігти, бої йдуть на кожному кроці".



Втрата Лашкаргаха може стати важкою військовою і моральною поразкою для уряду, який досі всіляко применшував значення успіху талібів у сільській місцевості і обіцяв за будь-яку ціну утримати під своїм контролем великі міста.



Якщо Лашкаргах впаде, він стане першою столицею провінції, завойованою талібами з 2016 року.



В останні дні американські військові, які залишилися в Афганістані, посилили удари з повітря по позиціях талібів. Але це передбачувано привело до втрат серед цивільних осіб. Організація Об'єднаних Націй заявила, що від стрілянини і повітряних ударів у першу чергу страждають мирні жителі.



За даними ООН, за останні три дні в Лашкаргасі загинули щонайменше 10 мирних жителів і 85 отримали поранення.



Передісторія:



Між бойовиками "Талібану" та урядовими військами Афганістану тривають бої у передмісті міста Герат, центру однойменної провінції.

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