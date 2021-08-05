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Україна повернулася в 10-ку лідерів у Європі за добовою смертністю від коронавірусу
|Суспільство | 04-08-2021, 08:51
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|За добу 2 серпня у світі діагностували понад 617 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили у США, Індії, Бразилії. Україна на 6 місці в Європі за добовою смертністю від коронавірусу.
Джерело: дані сайту Worldometers
Деталі: Зокрема, у США зафіксували понад 104 тисячі, в Індії – понад 44 тисячі нових інфікувань, у Бразилії – понад 32 тисячі випадків.
Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Росія і Франція.
Україна серед країн світу займає 18 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 8 позицію.
В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Росія, Франція, Британія, а добовою смертністю від коронавірусу – Росія, Британія, Іспанія, Україна у цьому рейтингу – на 6 місці.
За весь час пандемії вилікувались від недуги 180 536 725 осіб. Наразі нараховується понад 15 млн активних випадків захворювання.
З початку пандемії підтверджено 4 258 923 смерті від COVID-19.
Нагадаємо: За добу 2 серпня 2021 року в Україні зафіксували 827 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
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