Чоловіка, що промишляв грабежами та розбоями взяли під варту Суспільство | 04-08-2021, 09:04 0 294



За процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури повідомлено про підозру раніше судимому за злочини проти власності 35-річному чоловіку у вчинені грабежу та розбою (ч. 2 ст. 186, ч. 4 ст. 187 КК України).



Встановлено, що 2 липня поточного року близько 18 год вечора на сходовій клітці одного із багатоквартирних будинків, що знаходяться на вулиці Городоцькій (місто Львів) підозрюваний напав на чоловіка та, заподіявши йому тяжкі тілесні ушкодження, заволодів його особистим майном.



Також, під час досудового розслідування було встановлено, що у червні поточного року у одному із місцевих скверів фігурант напав на ще одного чоловіка, побив та відкрито викрав його майно, заподіявши останньому матеріальну шкоду на загальну суму 18 тис грн.



За клопотанням прокурора, підозрюваному було обрано найсуворіший запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.



Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими СВ ВП №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області.







Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.







Відділ інформаційної політики



Львівської обласної прокуратури