Легалізації активів. Хто із громадян має стати учасником добровільного декларування? Суспільство | 04-08-2021, 11:43 0 213



Головне управління ДПС у Львівській області інформує, що у період з 1 вересня поточного року до 1 вересня 2022 року громадяни мають нагоду добровільно задекларувати свої активи та сплатити відповідні податки.



Це означає, що фізична особа декларує належні їй активи, розміщені на території України та/або за її межами. Зокрема, це стосується тих випадків, коли активи були одержані (набуті) за рахунок доходів, що підлягали в момент їх нарахування (отримання) оподаткуванню в Україні та з яких не були сплачені або сплачені не в повному обсязі податки і збори та/або які не були задекларовані в порушення податкового та валютного законодавства протягом будь-якого з податкових періодів, що мали місце до 1 січня 2021 року.



Одноразове добровільне декларування проводиться з 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022 року та передбачає сплату збору з одноразового добровільного декларування. Сплата збору здійснюється декларантом протягом тридцяти календарних днів з дати декларації.



Звертаємо увагу, що подача добровільної декларації – це право, а не обов’язок фізичної особи. Декларант звільняється від кримінальної, адміністративної та фінансової відповідальності у випадку декларування таких активів.





