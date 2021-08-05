На Стрийщині виявлено незаконний посів конопель Суспільство | 04-08-2021, 13:46 0 244

За процесуального керівництва Стрийської окружної прокуратури виявлено факт незаконного посіву та вирощування рослин конопель (ч.1 ст.310 КК України).



У ході санкціонованих обшуків, в одному із сіл Стрийського району на присадибній земельній ділянці було виявлено та вилучено 41 рослину конопель.



Слідчі дії тривають, встановлюються особи причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення.



Досудове розслідування здійснюють слідчі ВП №1 Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області.



Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 100 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 3 років.







Примітка: відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.







Відділ інформаційної політики



Львівської обласної прокуратури