Понад 5 млн грн надійшло до державного бюджету по екологічному податку за липень 2021 року Суспільство | 04-08-2021, 13:47 0 242

По екологічному податку за липень 2021 року надійшло до державного бюджету 5,8 млн. грн., що складає 1 253,3 відс. індикативу (0,5 млн. гривень). У порівняні з липнем 2020 року (0,7 млн. грн.) надходження збільшилися на 5,1 млн. грн., або на 728,6 відс. більше.



По екологічному податку за липень 2021 року надійшло до місцевих бюджетів 0,4 млн. грн., що складає 128,9 відс. індикативу (0,32 млн. гривень).