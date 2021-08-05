|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Продавав канабіс та амфетамін – викрито 39-річного мешканця Бродів
|Суспільство | 04-08-2021, 17:21
| 0 210
|
За процесуального керівництва прокурорів Золочівської окружної прокуратури повідомлено про підозру 39-річному мешканцю міста Броди у придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті особливо небезпечних наркотичних засобів і психотропних речовин, вчиненого повторно (ч. 2 ст. 307 КК України).
За даними слідства, чоловік організував продаж канабісу та амфетаміну за місцем свого проживання, а його клієнтами були мешканці Золочівського району.
Правоохоронці затримали підозрюваного в порядку ст.208 КПК України одразу після збуту чергової дози наркотиків.
За клопотанням прокурора, фігуранту обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 діб із альтернативою внесення застави в розмірі 95 тис грн.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими ВП №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Відділ інформаційної політики
Львівської обласної прокуратури
Посилання на сайті Львівської обласної прокуратури (Новини та публікації/Новини окружних прокуратур): https://lviv.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=301220
|
|