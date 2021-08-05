Продавав канабіс та амфетамін – викрито 39-річного мешканця Бродів Суспільство | 04-08-2021, 17:21 0 210

За процесуального керівництва прокурорів Золочівської окружної прокуратури повідомлено про підозру 39-річному мешканцю міста Броди у придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті особливо небезпечних наркотичних засобів і психотропних речовин, вчиненого повторно (ч. 2 ст. 307 КК України).



За даними слідства, чоловік організував продаж канабісу та амфетаміну за місцем свого проживання, а його клієнтами були мешканці Золочівського району.



Правоохоронці затримали підозрюваного в порядку ст.208 КПК України одразу після збуту чергової дози наркотиків.



За клопотанням прокурора, фігуранту обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 діб із альтернативою внесення застави в розмірі 95 тис грн.



Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими ВП №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області.



Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.







Відділ інформаційної політики



Львівської обласної прокуратури



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