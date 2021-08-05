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У Бангладеш від удару блискавки загинули 17 гостей весілля
|Суспільство | 05-08-2021, 09:48
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|Щонайменше 17 гостей весільної вечірки загинули у Бангладеш від удару блискавки.
Джерело: ВВС
Деталі: Крім 17 вбитих, ще 14 осіб включно з нареченим, зазнали травм.
Інцидент стався у прибережному містечку Шибгандж, коли гості висадилися з човна і прямували до будинку нареченої.
За словами місцевих жителів, у групу людей потрапило кілька блискавок.
Видання додає, що щороку сотні людей у Південній Азії гинуть від блискавок.
У 2016 році Бангладеш оголосив блискавицю стихійним лихом, коли тільки за місяць від неї загинуло понад 200 людей, у тому числі 82 особи за один день.
Експерти зазначають, що вирубка лісів зіграла вирішальну роль у зростанні кількості смертельних ударів блискавки.
Нагадаємо: У липні в індійському місті Джайпур від удару блискавки загинуло щонайменше 11 людей, а також багато отримали травми.
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