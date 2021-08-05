У Бангладеш від удару блискавки загинули 17 гостей весілля Суспільство | 05-08-2021, 09:48 0 110 Щонайменше 17 гостей весільної вечірки загинули у Бангладеш від удару блискавки.



Джерело: ВВС



Деталі: Крім 17 вбитих, ще 14 осіб включно з нареченим, зазнали травм.



Інцидент стався у прибережному містечку Шибгандж, коли гості висадилися з човна і прямували до будинку нареченої.



За словами місцевих жителів, у групу людей потрапило кілька блискавок.



Видання додає, що щороку сотні людей у Південній Азії гинуть від блискавок.



У 2016 році Бангладеш оголосив блискавицю стихійним лихом, коли тільки за місяць від неї загинуло понад 200 людей, у тому числі 82 особи за один день.



Експерти зазначають, що вирубка лісів зіграла вирішальну роль у зростанні кількості смертельних ударів блискавки.



Нагадаємо: У липні в індійському місті Джайпур від удару блискавки загинуло щонайменше 11 людей, а також багато отримали травми.