Український військовий на Донбасі отримав бойове травмування Суспільство | 05-08-2021, 10:12 0 112 За добу 4 серпня в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні російські найманці 8 разів порушили режим припинення вогню, один військовий дістав бойове травмування.



Джерело: Штаб ООС



Деталі: Поблизу Павлополя та Гранітного російсько-окупаційні війська застосовували станкові протитанкові гранатомети.



Біля Південного ворог двічі відкривав вогонь з артилерійських систем калібру 122-мм, а також мінометів 120-го та 82-го калібрів, з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.



У районі населеного пункту Мирне російські найманці обстрілювали наші позиції зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.



Біля Новотошківського противник вів вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.



Неподалік Золотого-4 окупанти застосовували автоматичні станкові та ручні протитанкові гранатомети, а також великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.



Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарати типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.



В результаті ворожих обстрілів один військовий дістав бойове травмування. Воїн знаходиться в лікувальному закладі. Його стан здоров’я — задовільний.



Станом на 7 годину ранку 5 серпня зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню.



Біля Авдіївки російсько-окупаційні війська відкрили вогонь з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.



За поточну добу бойових втрат серед українських захисників немає.