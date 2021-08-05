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У Києві закрили пересадочний вузол метро: підозра на вибухівку
|Суспільство | 05-08-2021, 10:44
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|У Києві через виявлення підозрілого предмета зачинено пересадочний вузол між станціями "Золоті ворота" та "Театральна" в метро.
Джерело: Київський метрополітен у Twitter
Дослівно: "Пересадочний вузол між станціями "Золоті ворота" та "Театральна" зачинено для пасажирів. Виявлено підозрілий предмет. Правоохоронці проводять перевірку".
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