У Києві закрили пересадочний вузол метро: підозра на вибухівку Суспільство | 05-08-2021, 10:44 0 124 У Києві через виявлення підозрілого предмета зачинено пересадочний вузол між станціями "Золоті ворота" та "Театральна" в метро.



Джерело: Київський метрополітен у Twitter



Дослівно: "Пересадочний вузол між станціями "Золоті ворота" та "Театральна" зачинено для пасажирів. Виявлено підозрілий предмет. Правоохоронці проводять перевірку".