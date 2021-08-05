За добу в Україні виявили більше тисячі нових випадків COVID Суспільство | 05-08-2021, 12:18 0 97 Минулої доби в Україні виявили 1 052 нових підтверджених випадків COVID, 25 людей померли.





Джерело: МОЗ



Дослівно: "За добу 4 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 1 052 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 81, медпрацівників – 37)".



Деталі: За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (187), Одеській (75), Запорізькій (62), Харківській (59) та Вінницькій (57) областях.



Минулої доби до лікарень госпіталізували 532 особи, померли 25 пацієнтів, одужали 542 людини.





За добу протестували: методом ПЛР – 20950 осіб, методом ІФА – 9 154 особи, експрес-тестами – 15 970 осіб.



За весь час пандемії в Україні: захворіло – 2 256 397 осіб; одужало – 2 188 815 осіб; летальних випадків – 53 049;



Проведено ПЛР-тестувань – 11 467 613.



Що передувало: У Київській школі економіки заявили, що у переважній частині областей зростає рівень госпіталізацій, що свідчить про можливий спалах COVID-19 вже упродовж наступних двох тижнів.