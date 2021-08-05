Судитимуть львів’ян, що викрали мобільний і через Приват24 зняли готівку Суспільство | 05-08-2021, 12:21 0 91





За процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно 21-річного та 25-річного чоловіків, яких обвинувачують у заволодінні майном та грошовими коштами, шляхом несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем (ч. 2 ст. 185, ч. 1 ст. 361 КК України).



Встановлено, що обвинувачені таємно викрали мобільний телефон потерпілого, після чого увійшли до особистого кабінету користувача в автоматизовану систему банку Приват24 та переказали понад 24 тис грн на власний банківський рахунок. В подальшому зняли готівку через банкомат та розпорядились незаконно здобутими коштами на власний розсуд.



Досудове розслідування здійснювали слідчі СВ Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області.



Максимальне покарання, яке загрожує підсудним – позбавлення волі на строк до 5 років.







Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.







Відділ інформаційної політики



Львівської обласної прокуратури



