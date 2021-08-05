За 7 місяців до Дежбюджету надійшло 9,5 млрд. грн. Це плюс 37 відсотків до минулорічних показників Суспільство | 05-08-2021, 14:40 0 80





Ігор Комендат, начальник ГУ ДПС у Львівській області, про надходження податків до державного бюджету :



«Протягом семи місяців 2021 року збір податків до Державного бюджету України склав 9,5 млрд. грн., що на 37 відсотків або на 2,6 млрд. грн. більше у порівнянні з минулим роком.



Збір ПДВ склав 3,8 млрд. грн. (+ 27.3% або + 580 млн.грн.), податку на прибуток – 1,8 млрд.грн. (+30% або +890 млн.грн.).



Податок на прибуток підприємств збільшився на 25 відсотків (+360 млн.грн) і склав 1.85 млрд.грн.



ПДФО у січні - липні 2021 року надійшло 2,2 млрд. грн.,, що на 29% або на 500 млн. грн. більше ніж за цей період минулого року.



До Держбюджету поступило 700 млн. грн. військового збору (+25%), 1.3 млрд. грн.. рентних платежів (+117%).



Надходження єдиного соціального внеску склали 9,4 млрд. грн., що на 1,9 млрд. грн. більше минулорічних показників.»





