30 людей загинули в атаці терористів в Буркіна-Фасо

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: субота, 07/08/2021 У Львові для дітей учасників АТО організували літній табір «Школа лідерства»...>> Львів’ян запрошуються стати волонтерами під час Днів європейської спадщини...>> Сьогодні на площі Ринок зрізають напівсуху липу та аварійні гілки каштана...>> Із 16 до 20 серпня ЦНАП на вул. Хвильового зачинять на ремонт...>> Станіслав Горуна посів третє місце на Олімпіаді...>> Д-р Жерар Паверс: «В таких конфліктах, як в Україні, культурний виклик – це релігійний націоналізм»...>> ПРАЛЬНИЙ ПОРОШОК З ТЮТЮНОВИМ «НАПОВНЮВАЧЕМ»...>> У Червонограді прокуратура домоглася засудження підприємця за шахрайство з партами та забезпечила поставку шкільних меблів належної якост...>> В лікарні швидкої допомоги провели ще одну операцію з допомогою робота-хірурга Da Vinci...>> У неділю у Львові стартують зйомки кулінарної комедії «Смак Свободи»...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
Олег Василишин: «Фінансову грамотність потрібно розвивати зі школи»...
 >>> 
«Хочемо мати наймодернішу версію електронного квитка для міста Львова», — А. Садовий...
 >>> 
«Незалежність — це день народження кожного українця, побудьте в цей час зі своїми рідними», — мер Львова...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Напав на літнього чоловіка на його власному подвір’ї: 22-річний житель Сколівщини на лаві підсудних...
28-07-2021, 13:20  >>> 
Забив батька до смерті та поїхав за новою дозою алкоголю: підозрюваного взяли під варту...
16-07-2021, 09:08  >>> 
Вбивство на Замковій: винуватцю винесено вирок...
14-07-2021, 09:04  >>> 
   Здоров'яЗдоров
За добу в Україні знову більше тисячі нових хворих COVID, "лідирує" Київ...
06-08-2021, 09:32  >>> 
COVID-19 у світі: Понад 700 тисяч випадків за добу — найбільше за три місяці...
06-08-2021, 09:23  >>> 
Кількість нових COVID-випадків у США сягнула піврічного максимуму...
06-08-2021, 09:10  >>> 
Перейти на сайт - https://mamyn-syn.com.ua/

30 людей загинули в атаці терористів в Буркіна-Фасо

Суспільство | 06-08-2021, 01:23Коментарів: 0 0 Переглядів: 215 215    
30 осіб, зокрема 15 солдатів, загинули в результаті, ймовірно, нападу джихадистів на села в Буркіна-Фасо недалеко від кордону з Нігером.

Джерело: AFP з посиланням на міністерство оборони країни та регіонального представника добровольчих сил самооборони VDP

Деталі: Регіональний представник добровольчих сил самооборони VDP заявив, що напади сталися в адміністративному районі Буркіна-Сахель, в результаті яких постраждали села Бадноого, Бассіан, Токабангу і Гадба недалеко від кордону з Нігером, а також район Пенса в Центрально-Північному регіоні.

Як повідомляється, села "зазнали нападів збройних терористичних груп", в результаті яких загинули 11 мирних жителів. Також була викрадена худоба, а майно – підпалене.

Туди відправили підрозділ солдатів і цивільні допоміжні підрозділи, але 15 солдатів і чотири людини з допоміжних підрозділів також були вбиті.

Десять нападників "нейтралізували".

Повідомляється, що район, де сталися атаки, "зараз знаходиться під контролем військових частин, і контрнаступ з пошуку нападників триває на землі і в повітрі".

Буркіна-Фасо бореться з нападами з боку сил, що включають "Групу на підтримку ісламу і мусульман", пов'язану з "Аль-Каїдою", і "Ісламську державу в Великий Сахарі" (ISGS).
   Новини по темі: Суспільство
ПРАЛЬНИЙ ПОРОШОК З ТЮТЮНОВИМ «НАПОВНЮВАЧЕМ»...
06-08-2021, 16:46  >>> 
У Червонограді прокуратура домоглася засудження підприємця за шахрайство з партами та забезпечила поставку шкільних меблів належної якост...
06-08-2021, 16:43  >>> 
Щомісячні побори з підлеглого – затримано начальника підрозділу патрульної поліції...
06-08-2021, 13:45  >>> 
На третину у порівнянні з минулим роком збільшилися надходження до місцевих бюджетів Львівщини...
06-08-2021, 13:44  >>> 
Громадяни можуть добровільно задекларувати свої статки...
06-08-2021, 13:23  >>> 
Судитимуть чоловіка, що продавав наркотики мешканцям Стрийщини...
06-08-2021, 13:19  >>> 
Прокуратура повернула лісову ділянку у Брюховичах та домоглася обвинувального вироку для винуватця...
06-08-2021, 09:50  >>> 
   АктуальноАктуально
Головні новини четверга і ночі: Мессі, Олімпіада...
06-08-2021, 09:30  >>> 
Головні новини середи і ночі: чоловік з гранатою в Кабміні, перше золото Олімпіади...
05-08-2021, 10:14  >>> 
Головні новини понеділка і ночі: Тимановська, зникнення Шишова...
03-08-2021, 10:33  >>> 
   ПолітикаПолітика
CNN: Поблизу Мінська може бути табір для політичних дисидентів...
06-08-2021, 09:22  >>> 
ЗМІ: Білоруських чиновників, що намагалися ліквідувати Тимановську з Ігор, відправили додому...
06-08-2021, 09:14  >>> 
Польща: Росія використовуватиме Nord Stream 2 для політичного шантажу України...
06-08-2021, 09:11  >>> 
   Діловий світДіловий світ
У Бренсона відновили продаж квитків на космічні польоти – від 450 тисяч доларів за місце...
06-08-2021, 09:17  >>> 
Apple просканує зображення та повідомлення в iPhone в США...
06-08-2021, 09:15  >>> 
Маск показав переміщення ракети Starship на орбітальний стартовий майданчик...
05-08-2021, 09:41  >>> 
   СуспільствоСуспільство
ПРАЛЬНИЙ ПОРОШОК З ТЮТЮНОВИМ «НАПОВНЮВАЧЕМ»...
06-08-2021, 16:46  >>> 
У Червонограді прокуратура домоглася засудження підприємця за шахрайство з партами та забезпечила поставку шкільних меблів належної якост...
06-08-2021, 16:43  >>> 
Щомісячні побори з підлеглого – затримано начальника підрозділу патрульної поліції...
06-08-2021, 13:45  >>> 
   ВладаВлада
Шмигаль анонсував майже пів мільйона доз вакцини Pfizer для освітян...
17-05-2021, 07:44  >>> 
«Роботу моніторингових груп посилюємо, на порушників складаємо протоколи», — Ірина Маруняк...
12-03-2021, 12:40  >>> 
Палата представників США вдруге оголосила імпічмент Трампу...
14-01-2021, 08:22  >>> 
   КультураКультура
У Палаці Потоцьких відбудеться творчий вечір солістів Національної опери України та випускників Національної музичної академії ім.П.Чайковського...
20-07-2021, 19:39  >>> 
"Патріарх Кирил докладає дуже багато зусиль для того, щоб у нас був мир" – Новинський...
07-07-2021, 08:27  >>> 
Театр імені Марії Заньковецької отримає сучасне сценічне освітлення...
30-06-2021, 15:01  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
16:55 У Львові для дітей учасників АТО організували літній табір «Школа лідерства»
16:54 Львів’ян запрошуються стати волонтерами під час Днів європейської спадщини
16:53 Сьогодні на площі Ринок зрізають напівсуху липу та аварійні гілки каштана
16:52 Із 16 до 20 серпня ЦНАП на вул. Хвильового зачинять на ремонт
16:51 Станіслав Горуна посів третє місце на Олімпіаді
16:49 Д-р Жерар Паверс: «В таких конфліктах, як в Україні, культурний виклик – це релігійний націоналізм»
16:46 ПРАЛЬНИЙ ПОРОШОК З ТЮТЮНОВИМ «НАПОВНЮВАЧЕМ»
16:43 У Червонограді прокуратура домоглася засудження підприємця за шахрайство з партами та забезпечила поставку шкільних меблів належної якост
14:02 В лікарні швидкої допомоги провели ще одну операцію з допомогою робота-хірурга Da Vinci
13:58 У неділю у Львові стартують зйомки кулінарної комедії «Смак Свободи»

   Анонси
Оподаткування подарункових сертифікатів фізичним особам...
10-03-2021, 10:31  >>> 
Львівська обласна рада проситиме надати капелі «Трембіта» статус національного колективу...
03-02-2021, 15:32  >>> 
Анонс...
29-01-2021, 16:37  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования