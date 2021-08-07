30 людей загинули в атаці терористів в Буркіна-Фасо Суспільство | 06-08-2021, 01:23 0 215 30 осіб, зокрема 15 солдатів, загинули в результаті, ймовірно, нападу джихадистів на села в Буркіна-Фасо недалеко від кордону з Нігером.



Джерело: AFP з посиланням на міністерство оборони країни та регіонального представника добровольчих сил самооборони VDP



Деталі: Регіональний представник добровольчих сил самооборони VDP заявив, що напади сталися в адміністративному районі Буркіна-Сахель, в результаті яких постраждали села Бадноого, Бассіан, Токабангу і Гадба недалеко від кордону з Нігером, а також район Пенса в Центрально-Північному регіоні.



Як повідомляється, села "зазнали нападів збройних терористичних груп", в результаті яких загинули 11 мирних жителів. Також була викрадена худоба, а майно – підпалене.



Туди відправили підрозділ солдатів і цивільні допоміжні підрозділи, але 15 солдатів і чотири людини з допоміжних підрозділів також були вбиті.



Десять нападників "нейтралізували".



Повідомляється, що район, де сталися атаки, "зараз знаходиться під контролем військових частин, і контрнаступ з пошуку нападників триває на землі і в повітрі".



Буркіна-Фасо бореться з нападами з боку сил, що включають "Групу на підтримку ісламу і мусульман", пов'язану з "Аль-Каїдою", і "Ісламську державу в Великий Сахарі" (ISGS).