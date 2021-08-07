Окупанти 10 разів порушували “тишу” на Донбасі, обстріляли околиці Галицинівки Суспільство | 06-08-2021, 09:26 0 156 5 серпня окупанти 10 разів порушували режим припинення вогню - бойових втрат серед українських військових немає.



Джерело: штаб ООС



Деталі: Біля Авдіївки російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.



Ворог стріляв поблизу та по околицях Галицинівки - з артилерійських систем 122-го калібру. Внаслідок обстрілу було пошкоджено сільськогосподарські угіддя та дорогу.





В напрямку Південного окупанти стріляли з великокаліберних кулеметів.



Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, російські найманці застосовували станкові протитанкові та ручні протитанкові гранатомети.



Неподалік Золотого-4 ворог вів обстріл з ручних протитанкових гранатометів.



Біля Новотошківського збройні формування РФ обстрілювали українські позиції з ручних протитанкових гранатометів.



В районі Красногорівки противник відкривав вогонь по українських військових з протитанкових гармат.



Крім того, на Луганщині пролетів ворожий безпілотник типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.



На обстріли російських окупантів українські військові відкривали вогонь у відповідь.



Нагадаємо: Як повідомлялося, внаслідок ворожих обстрілів Красногорівки був тяжко поранений місцевий житель. Пошкоджена житлова багатоповерхівка та цивільний автомобіль. Прокуратура Донеччини повідомила, що розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.