Прокуратура повернула лісову ділянку у Брюховичах та домоглася обвинувального вироку для винуватця Суспільство | 06-08-2021, 09:50 0 151

Закінчено судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо 62-річного уродженця Сокальського району, якого обвинувачували у легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч.2 ст.209 КК України).



Встановлено, що у липні минулого року чоловік, на підставі підробленого документу, зареєстрував право власності на земельну ділянку, розташовану в смт. Брюховичі, яка є державною власністю та належить до земель лісового фонду, і передана у постійне користування ДП «Львівський селекційно-насіннєвий центр». Після цього він незаконно розпорядився нею.



Оціночна вартість земельної ділянки становить понад 1,5 млн грн.



Суд підтримав обґрунтовану позицію прокурорів Галицької окружної прокуратури, визнав обвинуваченого винним та призначив покарання – 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій строком на 1 рік та з конфіскацією майна. На підставі ст. 75 КК України, звільнено від відбування покарання з випробуванням, строком на 1 рік.







Відділ інформаційної політики



Львівської обласної прокуратури