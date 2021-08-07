Судитимуть чоловіка, що продавав наркотики мешканцям Стрийщини Суспільство | 06-08-2021, 13:19 0 147

За процесуального керівництва Стрийської окружної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно 40-річного жителя Стрия, якого обвинувачують у незаконному збуті наркотичних засобів (ч.ч. 1, 2 ст.307 КК України).



Встановлено, що упродовж травня поточного року обвинувачений незаконно придбав, зберігав з метою збуту, а також збував наркотики субітекс та амфетамін жителям Стрийщини.



Досудове розслідування здійснювали слідчі Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області.



Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.







Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.