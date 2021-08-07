На третину у порівнянні з минулим роком збільшилися надходження до місцевих бюджетів Львівщини Суспільство | 06-08-2021, 13:44 0 122





Ігор Комендат, начальник ГУ ДПС у Львівській області, про надходження податків до місцевих бюджетів :



«Місцеві бюджети Львівщини за січень - липень 2021 року поповнилися на 10,3 млрд. грн., що на 2,2 млрд. грн. або 28 відсотків більше, ніж за такий період минулого року.



По податку на доходи фізичних осіб надходження склали 6,7 млрд. грн., приріст у порівнянні з минулим роком +1530 млн.грн. (+29%).



Поступлення по податку на нерухоме майно зросли на 40 відсотків і склали 280 млн. грн.



Платники єдиного податку за 7 місяців цього року сплатили 1,8 млрд. грн. – це плюс 350 млн. або +25% у порівнянні з минулим роком.»





