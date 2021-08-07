На третину у порівнянні з минулим роком збільшилися надходження до місцевих бюджетів Львівщини...

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: субота, 07/08/2021 У Львові для дітей учасників АТО організували літній табір «Школа лідерства»...>> Львів’ян запрошуються стати волонтерами під час Днів європейської спадщини...>> Сьогодні на площі Ринок зрізають напівсуху липу та аварійні гілки каштана...>> Із 16 до 20 серпня ЦНАП на вул. Хвильового зачинять на ремонт...>> Станіслав Горуна посів третє місце на Олімпіаді...>> Д-р Жерар Паверс: «В таких конфліктах, як в Україні, культурний виклик – це релігійний націоналізм»...>> ПРАЛЬНИЙ ПОРОШОК З ТЮТЮНОВИМ «НАПОВНЮВАЧЕМ»...>> У Червонограді прокуратура домоглася засудження підприємця за шахрайство з партами та забезпечила поставку шкільних меблів належної якост...>> В лікарні швидкої допомоги провели ще одну операцію з допомогою робота-хірурга Da Vinci...>> У неділю у Львові стартують зйомки кулінарної комедії «Смак Свободи»...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
Олег Василишин: «Фінансову грамотність потрібно розвивати зі школи»...
 >>> 
«Хочемо мати наймодернішу версію електронного квитка для міста Львова», — А. Садовий...
 >>> 
«Незалежність — це день народження кожного українця, побудьте в цей час зі своїми рідними», — мер Львова...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Напав на літнього чоловіка на його власному подвір’ї: 22-річний житель Сколівщини на лаві підсудних...
28-07-2021, 13:20  >>> 
Забив батька до смерті та поїхав за новою дозою алкоголю: підозрюваного взяли під варту...
16-07-2021, 09:08  >>> 
Вбивство на Замковій: винуватцю винесено вирок...
14-07-2021, 09:04  >>> 
   Здоров'яЗдоров
За добу в Україні знову більше тисячі нових хворих COVID, "лідирує" Київ...
06-08-2021, 09:32  >>> 
COVID-19 у світі: Понад 700 тисяч випадків за добу — найбільше за три місяці...
06-08-2021, 09:23  >>> 
Кількість нових COVID-випадків у США сягнула піврічного максимуму...
06-08-2021, 09:10  >>> 

На третину у порівнянні з минулим роком збільшилися надходження до місцевих бюджетів Львівщини

Суспільство | 06-08-2021, 13:44Коментарів: 0 0 Переглядів: 122 122    

На третину у порівнянні з минулим роком збільшилися надходження до місцевих бюджетів Львівщини

Ігор Комендат, начальник ГУ ДПС у Львівській області, про надходження податків до місцевих бюджетів :

«Місцеві бюджети Львівщини за січень - липень 2021 року поповнилися на 10,3 млрд. грн., що на 2,2 млрд. грн. або 28 відсотків більше, ніж за такий період минулого року.

По податку на доходи фізичних осіб надходження склали 6,7 млрд. грн., приріст у порівнянні з минулим роком +1530 млн.грн. (+29%).

Поступлення по податку на нерухоме майно зросли на 40 відсотків і склали 280 млн. грн.

Платники єдиного податку за 7 місяців цього року сплатили 1,8 млрд. грн. – це плюс 350 млн. або +25% у порівнянні з минулим роком.»
   Новини по темі: Суспільство
ПРАЛЬНИЙ ПОРОШОК З ТЮТЮНОВИМ «НАПОВНЮВАЧЕМ»...
06-08-2021, 16:46  >>> 
У Червонограді прокуратура домоглася засудження підприємця за шахрайство з партами та забезпечила поставку шкільних меблів належної якост...
06-08-2021, 16:43  >>> 
Щомісячні побори з підлеглого – затримано начальника підрозділу патрульної поліції...
06-08-2021, 13:45  >>> 
На третину у порівнянні з минулим роком збільшилися надходження до місцевих бюджетів Львівщини...
06-08-2021, 13:44  >>> 
Громадяни можуть добровільно задекларувати свої статки...
06-08-2021, 13:23  >>> 
Судитимуть чоловіка, що продавав наркотики мешканцям Стрийщини...
06-08-2021, 13:19  >>> 
Прокуратура повернула лісову ділянку у Брюховичах та домоглася обвинувального вироку для винуватця...
06-08-2021, 09:50  >>> 
   АктуальноАктуально
Головні новини четверга і ночі: Мессі, Олімпіада...
06-08-2021, 09:30  >>> 
Головні новини середи і ночі: чоловік з гранатою в Кабміні, перше золото Олімпіади...
05-08-2021, 10:14  >>> 
Головні новини понеділка і ночі: Тимановська, зникнення Шишова...
03-08-2021, 10:33  >>> 
   ПолітикаПолітика
CNN: Поблизу Мінська може бути табір для політичних дисидентів...
06-08-2021, 09:22  >>> 
ЗМІ: Білоруських чиновників, що намагалися ліквідувати Тимановську з Ігор, відправили додому...
06-08-2021, 09:14  >>> 
Польща: Росія використовуватиме Nord Stream 2 для політичного шантажу України...
06-08-2021, 09:11  >>> 
   Діловий світДіловий світ
У Бренсона відновили продаж квитків на космічні польоти – від 450 тисяч доларів за місце...
06-08-2021, 09:17  >>> 
Apple просканує зображення та повідомлення в iPhone в США...
06-08-2021, 09:15  >>> 
Маск показав переміщення ракети Starship на орбітальний стартовий майданчик...
05-08-2021, 09:41  >>> 
   СуспільствоСуспільство
ПРАЛЬНИЙ ПОРОШОК З ТЮТЮНОВИМ «НАПОВНЮВАЧЕМ»...
06-08-2021, 16:46  >>> 
У Червонограді прокуратура домоглася засудження підприємця за шахрайство з партами та забезпечила поставку шкільних меблів належної якост...
06-08-2021, 16:43  >>> 
Щомісячні побори з підлеглого – затримано начальника підрозділу патрульної поліції...
06-08-2021, 13:45  >>> 
   ВладаВлада
Шмигаль анонсував майже пів мільйона доз вакцини Pfizer для освітян...
17-05-2021, 07:44  >>> 
«Роботу моніторингових груп посилюємо, на порушників складаємо протоколи», — Ірина Маруняк...
12-03-2021, 12:40  >>> 
Палата представників США вдруге оголосила імпічмент Трампу...
14-01-2021, 08:22  >>> 
   КультураКультура
У Палаці Потоцьких відбудеться творчий вечір солістів Національної опери України та випускників Національної музичної академії ім.П.Чайковського...
20-07-2021, 19:39  >>> 
"Патріарх Кирил докладає дуже багато зусиль для того, щоб у нас був мир" – Новинський...
07-07-2021, 08:27  >>> 
Театр імені Марії Заньковецької отримає сучасне сценічне освітлення...
30-06-2021, 15:01  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
16:55 У Львові для дітей учасників АТО організували літній табір «Школа лідерства»
16:54 Львів’ян запрошуються стати волонтерами під час Днів європейської спадщини
16:53 Сьогодні на площі Ринок зрізають напівсуху липу та аварійні гілки каштана
16:52 Із 16 до 20 серпня ЦНАП на вул. Хвильового зачинять на ремонт
16:51 Станіслав Горуна посів третє місце на Олімпіаді
16:49 Д-р Жерар Паверс: «В таких конфліктах, як в Україні, культурний виклик – це релігійний націоналізм»
16:46 ПРАЛЬНИЙ ПОРОШОК З ТЮТЮНОВИМ «НАПОВНЮВАЧЕМ»
16:43 У Червонограді прокуратура домоглася засудження підприємця за шахрайство з партами та забезпечила поставку шкільних меблів належної якост
14:02 В лікарні швидкої допомоги провели ще одну операцію з допомогою робота-хірурга Da Vinci
13:58 У неділю у Львові стартують зйомки кулінарної комедії «Смак Свободи»

   Анонси
Оподаткування подарункових сертифікатів фізичним особам...
10-03-2021, 10:31  >>> 
Львівська обласна рада проситиме надати капелі «Трембіта» статус національного колективу...
03-02-2021, 15:32  >>> 
Анонс...
29-01-2021, 16:37  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования