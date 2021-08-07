Щомісячні побори з підлеглого – затримано начальника підрозділу патрульної поліції Суспільство | 06-08-2021, 13:45 0 144



За процесуального керівництва прокурорів Львівської обласної прокуратури викрито начальника сектору реагування патрульної поліції одного із відділень поліції Львівщини на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).



За даними слідства встановлено, що затриманий вимагав від інспектора сектору реагування патрульної поліції надавати йому щомісячно неправомірну вигоду, одержану унаслідок приховування останнім адмінправопорушень у сфері порушення правил дорожнього руху, зокрема за керування транспортним засобом особами, що перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння.



Після одержання чергової суми неправомірної вигоди у розмірі 5 тис грн, чоловіка затримано в порядку ст.208 КПК України.



Наразі тривають слідчі дії, вирішуються питання щодо повідомлення фігуранту про підозру, обрання запобіжного заходу та відсторонення його від займаної посади.



Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Першого слідчого відділу Територіального управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, за оперативного супроводу Львівського управління ДВБ НП України.







Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.







Відділ інформаційної політики



Львівської обласної прокуратури