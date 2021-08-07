У Червонограді прокуратура домоглася засудження підприємця за шахрайство з партами та забезпечила поставку шкільних меблів належної якост Суспільство | 06-08-2021, 16:43 0 118

Закінчено судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо 42-річного підприємця, якого обвинувачували у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах (ч.4 ст.190 КК України).



Як ми інформували раніше (https://lviv.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=293158), досудовим розслідуванням звстановлено, що обвинувачений переміг у тендері для постачання в рамках програми «Нова українська школа» понад 800 комплектів шкільних меблів для учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів Сокальського району. Однак, підсудний фактично надав стільці і парти, які є непридатними для використання за прямим функціональним призначенням, та не можуть використовуватися при навчанні учнів початкових класів.



Як наслідок, чоловік заволодів бюджетними коштами на суму понад 934 тис грн.



Суд підтримав обґрунтовану позицію прокурорів Червоноградскої окружної прокуратури, визнав обвинуваченого винним та призначив покарання у виді 5 років позбавлення волі із застосуванням іспитового строку.



У ході судового розгляду завдані збитки було відшкодовано шляхом поставки шкільних меблів належної якості.







Відділ інформаційної політики



Львівської обласної прокуратури



