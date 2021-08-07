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ПРАЛЬНИЙ ПОРОШОК З ТЮТЮНОВИМ «НАПОВНЮВАЧЕМ»
|Суспільство | 06-08-2021, 16:46
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Іноземця, який спробував приховано провезти через кордон сигарети, викрили сьогодні в пункті пропуску «Дякове» прикордонники спільно з митниками.
41-річний громадянин Румунії виїжджав з України автомобілем «Ауді». Під час огляду транспортного засобу спільна оглядова група вирішила перевірити вміст ємностей з пральним порошком, що стояли у багажнику серед пакунків із квасолею. У чотирьох із п’яти таких ємностей, прикордонники спільно з митниками виявили сигарети. Сподіваючись, що йому вдасться схитрувати на кордоні, пральним засобом іноземець засипав 200 пачок безакцизних сигарет.
Наразі, для ухвалення правового рішення, знайдені сигарети представники митниці вилучили.
Прес-служба Мукачівського прикордонного загону
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