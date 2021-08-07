ПРАЛЬНИЙ ПОРОШОК З ТЮТЮНОВИМ «НАПОВНЮВАЧЕМ» Суспільство | 06-08-2021, 16:46 0 120









Іноземця, який спробував приховано провезти через кордон сигарети, викрили сьогодні в пункті пропуску «Дякове» прикордонники спільно з митниками.



41-річний громадянин Румунії виїжджав з України автомобілем «Ауді». Під час огляду транспортного засобу спільна оглядова група вирішила перевірити вміст ємностей з пральним порошком, що стояли у багажнику серед пакунків із квасолею. У чотирьох із п’яти таких ємностей, прикордонники спільно з митниками виявили сигарети. Сподіваючись, що йому вдасться схитрувати на кордоні, пральним засобом іноземець засипав 200 пачок безакцизних сигарет.



Наразі, для ухвалення правового рішення, знайдені сигарети представники митниці вилучили.







Прес-служба Мукачівського прикордонного загону