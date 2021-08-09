На Донбасі окупанти обстріляли позиції ЗСУ з кулеметів і гранатометів Суспільство | 09-08-2021, 09:53 0 119 За добу 8 серпня в районі проведення операції Об'єднаних сил російські окупанти 4 рази порушили режим припинення вогню.



Джерело: Штаб ООС



Деталі: Поблизу Світлодарська ворог обстрілював позиції українських захисників зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.



Біля Золотого-4 російські окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів.



Неподалік Широкиного збройні формування Російської Федерації обстрілювали українські позиції з ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.



У напрямку населеного пункту Новоолександрівка противник вів вогонь з автоматичних станкових, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.



Бойових втрат серед військових Збройних Сил України немає.