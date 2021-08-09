За незаконний посів кукурудзи судитимуть мешканця Городоччини Суспільство | 09-08-2021, 09:56 0 109



За процесуального керівництва Пустомитівської окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 45 річного жителя Городоччини за фактом незаконного самовільного зайняття земельної ділянки (ч. 2 ст. 197-1 КК України).



За даними слідства встановлено, що працівник підприємства, яке займається обробкою землі, вирішив підзаробити та засіяв кукурудзою державні землі сільськогосподарського призначення загальною площею понад 44 га.



Внаслідок таких протиправних дій чоловік спричинив державі збитки на суму понад 125 тис грн.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеженням волі на строк від 2 до 4 років або позбавленням волі на строк до 2 років.



Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось слідчими СВ №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області.



Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.







Відділ інформаційної політки



Львівської обласної прокуратури