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ТРОЄ МАРОККАНЦІВ ТА ВІРМЕНИН – ІСТОРІЯ НЕЛЕГАЛЬНОЇ МАНДРІВКИ ДО ЄС

Суспільство | 09-08-2021, 12:46Коментарів: 0 0 Переглядів: 94 94    

Іноземців, які мали намір нелегально потрапити до країн ЄС, затримали військовослужбовці Карпатського прикордонного загону.
Увечері, напередодні вихідних, наряд відділу «Шегині» затримав трьох іноземців, які прямували до кордону автомобілем. «Туристи» не могли пояснити куди вони їдуть і що власне роблять біля державного кордону України.

Автомобілем марки «Шевроле» керував громадянин Марокко, ще двоє пасажирів без документів також виявилися громадянами північної країни Африканського континенту, а їхнім четвертим попутником був громадянин Вірменії. Зі слів іноземців документи, що посвідчують особу вони залишили за місцем тимчасового проживання у Запоріжжі.

Двох осіб без документів затримали з метою встановлення особи. Решту двох запросили до службового приміщення для складання протоколів про адміністративне правопорушення за ст. 202 КУпАП «Порушення прикордонного режиму…»
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