ПРИКОРДОННИКИ У «КРАКІВЦІ» ВИЯВИЛИ ЦИГАРКИ Суспільство | 09-08-2021, 13:20 0 99





ВІДЕО https://www.youtube.com/watch?v=DCqlbIavSJU



На кордоні з Польщею прикордонники Карпатського загону, запобігли черговим спробам переміщення контрабанди тютюну.

У пункті пропуску «Краківець», правоохоронці прикордонного загону виявляли у двох випадах тайники з куривом, в автомобілях марки «Фольксваген» та «Рено», що слідували на виїзд з України. Під час перевірки автівок прикордонники виявили в спеціально виготовленому тайнику під фанерною обшивкою підлоги автомобіля та у задньому лівому крилі тютюнові вироби, що переміщувалися з порушенням чинного законодавства. Усього прикордонники та митники дістали більш ніж 500 пачок цигарок. Тютюнову контрабанду передано компетентним органам.

Довідка: прикордонниками Карпатського загону у 2021 році виявлено майже 80 тисяч пачок цигарок.

