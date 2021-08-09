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ПРИКОРДОННИКИ У «КРАКІВЦІ» ВИЯВИЛИ ЦИГАРКИ
|Суспільство | 09-08-2021, 13:20
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ВІДЕО https://www.youtube.com/watch?v=DCqlbIavSJU
На кордоні з Польщею прикордонники Карпатського загону, запобігли черговим спробам переміщення контрабанди тютюну.
У пункті пропуску «Краківець», правоохоронці прикордонного загону виявляли у двох випадах тайники з куривом, в автомобілях марки «Фольксваген» та «Рено», що слідували на виїзд з України. Під час перевірки автівок прикордонники виявили в спеціально виготовленому тайнику під фанерною обшивкою підлоги автомобіля та у задньому лівому крилі тютюнові вироби, що переміщувалися з порушенням чинного законодавства. Усього прикордонники та митники дістали більш ніж 500 пачок цигарок. Тютюнову контрабанду передано компетентним органам.
Довідка: прикордонниками Карпатського загону у 2021 році виявлено майже 80 тисяч пачок цигарок.
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