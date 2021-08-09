Львівські митники вилучили товарів на суму майже 100 млн гривень Суспільство | 09-08-2021, 13:20 0 144

Упродовж січня-червня працівники Галицької митниці Держмитслужби (крім митних постів, які розташовані у Тернопільській та Івано-Франківській областях) та у липні 2021 року – Львівської митниці виявили та припинили 1362 порушення митних правил. Загальна вартість предметів правопорушень – 94,4 млн грн. Кількість справ, за якими встановлюється вартість предметів правопорушення, – 65.

Структура предметів правопорушень, вилучених у справах про порушення митних правил (співвідношення до загальної кількості випадків вилучених предметів правопорушення) така:

промислові товари – 56,5%,

продовольчі товари – 26,8%,

тютюнові вироби – 7,3%,

зброя – 4,8%,

транспортні засоби – 2,5%,

валюта – 1,3%

Найчастіше намагаються незаконно вивозити з України до країн Європи тютюнові вироби. Упродовж цього року виявлено 64 спроби незаконного переміщення через митний кордон України – загалом майже 160 тис. пачок сигарет загальною вартістю 4,29 млн грн.

Також до правоохоронних органів скеровано 73 повідомлення про протиправні діяння, що містять ознаки злочину. Вони стосувались незаконного перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, транспортування підакцизних товарів, підробки документів тощо.

