Завдяки прокуратурі в місцевий бюджет Винників буде повернуто понад 3.5 млн грн Суспільство | 09-08-2021, 15:45 0 112





Господарський суд Львівської області задоволив позов Галицької окружної прокуратури до обслуговуючого кооперативу про стягнення збитків у розмірі 3,57 млн грн.







Встановлено, що при здійсненні будівництва багатоквартирного житлового будинку з вбудованими побутовими приміщеннями на вулиці Сахарова (місто Винники), замовником будівництва не укладено договору та не проведено сплати пайових внесків на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста, внаслідок чого бюджет територіальної громади зазнав збитків на вказану суму.







Виявивши порушення законодавства, прокурор скерував до суду позов, який був задоволений.











Відділ інформаційної політки



Львівської обласної прокуратури