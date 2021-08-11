Незаконне придбання, зберігання та перевезення 65 кг бурштину – чоловіку винесено вирок Суспільство | 10-08-2021, 00:14 0 189



Закінчено судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо 40-річного жителя Хмельницької області за фактом незаконного придбання, зберігання та перевезення бурштину, законність якого не підтверджується відповідними документами (ч.2 ст.240-1 КК України).



Встановлено, що у квітні поточного року при поглибленому огляді конструктивних отворів днища кузова автомобіля обвинуваченого на пункті-пропуску «Шегині-Медика», було виявлено каміння бурштину вагою понад 65 кг, яке він намагався перевезти через кордон України.



З огляду на те, що фігурант визнав свою вину, прокурорами з підозрюваним було укладено угоду про визнання винуватості.



Суд затвердив угоду і призначив засудженому покарання у виді 4 років позбавлення волі, та відповідно до ст.75 КК України звільнено від відбування покарання з випробуванням на 2 роки іспитового строку. Речовий доказ бурштин – конфісковано в дохід держави.







Відділ інформаційної політики



Львівської обласної прокуратури