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Четверо людей загинули в лісових пожежах в Алжирі
|Суспільство | 10-08-2021, 09:09
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|Чотири людини загинули і троє отримали поранення в результаті лісових пожеж в гірських районах на схід від столиці Алжиру Алжира.
Джерело: Reuters з посиланням на інформаційне агентство APS
Деталі: Зазначається, що пожежі загрожують жителям провінції Тізі-Узу, приблизно в 100 км від Алжира. Біля будинків виникли пожежі, через які жителі були змушені тікати. Пожежні і вертольоти все ще намагаються стримати вогонь.
Нагадаємо: Масштабні лісові пожежі вирують у Греції, Албанії, Північній Македонії, Чорногорії.
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