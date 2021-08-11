Незаконно зрізав дерева та намагався за це дати хабар поліцейському Суспільство | 10-08-2021, 09:17 0 127

За процесуального керівництва Пустомитівської окружної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт раніше неодноразово судимого 26-річного жителя Городоччини за фактами незаконної порубки лісу, яка спричинила тяжкі наслідки, а також обіцянки та надання службовій особі неправомірної вигоди (ч.4 ст.246, ч.1 ст.369 КК України).



Встановлено, що у липні цього року на території лісництва неподалік села Родатичі чоловік незаконно зрубав 8 осик, завдавши шкоди державі на загальну суму понад 95 тис грн.



В подальшому, після приїзду правоохоронців, з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинене, намагався надати працівнику поліції 100 дол США неправомірної вигоди.



Досудове розслідування здійснювали слідчі СВ Відділення поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області.







Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.







Відділ інформаційної політики



Львівської обласної прокуратури