За добу в Україні - 781 новий хворий на COVID-19 Суспільство | 10-08-2021, 09:23 0 183 Минулої доби в Україні виявили 781 новий підтверджений випадок COVID-19, 24 людини померли.



Джерело: МОЗ



Дослівно: "За добу 9 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 781 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 37, медпрацівників – 28)".



Деталі: Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (167), Донецькій (78), Одеській (62), Харківській (60), Хмельницькій (35), і Полтавській (35) областях.



Минулої доби: госпіталізовано – 335 осіб; летальних випадків – 24; одужало – 1 390 осіб;



За добу протестували: методом ПЛР – 21 705 осіб, методом ІФА – 7 698 осіб, експрес-тестами – 15 150 осіб.



За весь час пандемії в Україні: захворіло – 2 260 232 особи; одужало – 2 192 592 особи; зафіксовано летальних випадків – 53 124;



Всього проведено ПЛР-тестувань – 11 559 179.