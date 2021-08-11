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ХАБАРІ ЗА НЕЗАКОННИЙ ПЕРЕТИН ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ НЕПОВНОЛІТНІМИ

Суспільство | 10-08-2021, 11:32Коментарів: 0 0 Переглядів: 136 136    


У пункті пропуску «Краківець» у двох випадках громадяни України пропонували прикордонникам хабарі за безперешкодний пропуск через державний кордон неповнолітніх.
У першому випадку 46 річний мешканець Хмельницької області пропонував неправомірну винагороду у розмірі 50 євро за вирішення питання щодо безперешкодного пропуску через державний кордон його неповнолітньої дитини без нотаріально засвідченої згоди матері. А в другому випадку мешканка міста Рівного пропонувала хабар у розмірі 2000 гривень також за безперешкодний пропуск через державний кордон її дитини без нотаріально засвідченої згоди батька.
Від таких пропозицій правоохоронці відмовились та направили до Нацполіції повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення передбаченого ст. 369 ККУ «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі».
Загалом, впродовж 2021 року прикордонники Львівського загону 377 разів відмовились від неправомірних грошових винагород на загальну суму 380 доларів, 4 170 євро, 69 тисяч гривень та 4 200 злотих.
Держприкордонслужба вкотре звертає увагу громадян, що пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди прикордоннику – це злочини, за який передбачена кримінальна відповідальність.
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