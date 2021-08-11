Громадяни можуть добровільно задекларувати свої статки Суспільство | 10-08-2021, 12:34 0 184



Головне управління ДПС у Львівській області інформує, що із набранням чинності 21 липня 2021 року Закону України від 15.06.2021 №1539-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження одноразового (спеціального) добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету» фізичні особи матимуть право подати одноразову добровільну декларацію із зазначенням активів, що їм належать, та з яких не були сплачені податки і збори, до 1 січня 2021 року.



Одноразове добровільне декларування відбуватиметься з 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022 року.



Протягом цього часу особи, які мають розміщені на території України та/або за її межами активи, що належать їм на правах власності та з яких, відповідно до вимог законодавства та/або міжнародних договорів, не були сплачені або сплачені не в повному обсязі податки і збори, мають право подати одноразову добровільну декларацію.



При цьому, ставки оподаткування доходів, які будуть задекларовані в рамках одноразового (спеціального) добровільного декларування, наступні: 5% – загальна ставка одноразового збору, 9% – для закордонних активів, для активів у вигляді облігацій внутрішньої державної позики – 2,5%.



Для зручності платників податків такі декларації подаватимуться декларантом в електронній формі.



Окремими важливими особливостями добровільного декларування активів є те, що подача одноразової декларації є правом, а не обов’язком фізичної особи. При цьому, у такій декларації не потрібно буде вказувати інформацію про джерела походження задекларованих активів.



